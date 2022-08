Bocholt - Der Landesfischereiverband Westfalen-Lippe übt scharfe Kritik am Bau der Fischtreppe am Stauwehr Eisenhütte in Bocholt. Verbandsvertreter Dr. Olaf Niepagenkemper sagte am Donnerstagabend im städtischen Umweltausschuss, die Fischtreppe würde weiter nicht funktionieren – trotz viermaligen Umbaus.