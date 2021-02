Experten beantworten Fragen zum Thema „Neue Hüfte, neues Knie – trotz Corona“

Bocholt - Das BBV und das St.-Agnes-Hospital bieten am heutigen Donnerstag, 11. Februar, ein neues Format an: die Telefonsprechstunde. Das erste Thema lautet: „Neue Hüfte, neues Knie – trotz Corona“.

Leser haben ab 16 Uhr die Möglichkeit, Dr. Bernd Hinkenjann, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie am St.-Agnes-Hospital, sowie Oberarzt Andreas Halfen Fragen zu dem Thema rund um die Hüfte und das Knie zu stellen. Gut eineinhalb Stunden stehen die beiden Experten den Anrufern Rede und Antwort. Die Telefonnummer, unter der sie zu erreichen sind, ist: 02871/202921.

Die Telefonsprechstunde ist gewissermaßen ein Ersatz für die beliebte BBV-Abendsprechstunde. Zu der kamen oft mehrere Hundert Besucher in die Aula des Euregio-Gymnasiums, um Kurzvorträge über medizinische Themen zu hören und anschließend den Experten selbst Fragen stellen zu können. Doch in Zeiten von Corona sind solche Veranstaltungen leider nicht mehr möglich. Um aber unsere Leser weiter über interessante medizinische Themen zu informieren, bieten das BBV und das St.-Agnes-Hospital jetzt die Telefonsprechstunde an.

Im St.-Agnes-Hospital werden jährlich rund 550 endoprothetische Operationen durchgeführt. Davon entfallen rund 250 auf Hüft- und gut 150 auf Knie-Prothesen. Die anderen Gelenkersatz-Operationen betreffen die Schulter, den Ellenbogen oder das Sprunggelenk.