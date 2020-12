Bocholt - Wie lege ich mein regelmäßig erspartes Geld an? Was mache ich mit einem großen Einmalbetrag? Und sind nachhaltige Geldanlagen eigentlich eine gute Wahl? Diesen Fragen haben sich am Donnerstagabend drei Finanzexperten im Investmentforum gestellt, das erstmals live auf Youtube, Twitch und Facebook gestreamt wurde.