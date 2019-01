Bocholt - Könnte im alten Gebäude der Stadtsparkasse am Markt in Bocholt eine Markthalle mit regionalen Händlern und Gastronomie entstehen? Das schlägt die Bocholter FDP vor und fordert die Stadtverwaltung auf zu prüfen, ob sich so eine Markthalle in dem Gebäudekomplex umsetzen lässt.