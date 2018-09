FDP will „Hall of Fame“ für Graffiti-Kunst

Bocholt - Die FDP will für Graffiti-Sprayer eine Art „Hall of Fame“ (Ruhmeshalle) einrichten: In der Stadt sollen spezielle Flächen freigegeben werden, auf denen sich die Sprayer austoben können, statt illegal städtische oder private Gebäude mit Farbe zu beschädigen. Die Stadtverwaltung soll dies nun prüfen.