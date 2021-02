Fahrdienst bringt Bocholter Senioren zum Impfzentrum

Bocholt - Nächste Woche nimmt das zentrale Corona-Impfzentrum in Velen seinen Betrieb auf. Bocholter Senioren, die über keine andere Möglichkeit verfügen, die Impftermine wahrzunehmen, können einen ehrenamtlichen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Darauf weist die Freiwilligenagentur Bocholt hin.

Der Service ist zentral erreichbar über die Hotline der Coronahilfe-Bocholt unter Telefon 02871/287381. Die Hotline ist an sieben Tagen die Woche mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Zwischen 9 und 12 Uhr erreicht man in der Regel direkt einen Ansprechpartner. In der verbleibenden Zeit können das Anliegen und die Rückrufnummer auf Band gesprochen werden und die Hotline ruft spätestens binnen 24 Stunden zurück. Auch bei Problemen mit der Terminbuchung erhalten ältere Bürger Hilfestellung.

Dieses ehrenamtliche Angebot richtet sich ausdrücklich nur an Senioren, die keine andere Möglichkeit haben, das Impfzentrum selbst zu erreichen. Hierzu gehört Hilfe aus der Familie oder von Freunden oder Nachbarn, eine Fahrt mit dem ÖPNV oder mit einem Taxi. Taxifahrten werden teilweise von den Unternehmen zum günstigeren „Krankenfahrt-Tarif“ angeboten oder die Kosten werden vollständig von der Krankenkasse übernommen, wenn eine Schwerbehinderung mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ vorliegt. Gleiches gilt für Personen mit den Pflegegraden 3, 4 oder 5.

Der Caritasverband für das Dekanat Bocholt, der Verein „Leben im Alter“, die Helfergemeinschaft „Helfende Hände der Pfarre St. Josef“, die Coronahilfe-Bocholt, die Kirchengemeinde St. Georg (Kirchturm St. Bernhard) und der Kneipp-Verein stellen ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer aus ihren eigenen Reihen zur Verfügung. Das Seniorenbüro der Stadt Bocholt und die Freiwilligenagentur Bocholt koordinieren. Die Stadtsparkasse Bocholt und die Volksbank Bocholt unterstützen die Initiative.