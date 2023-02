Bocholt - Die Betriebszeiten des Stadtbusses sollen in den Morgen- und Abendstunden sowie samstags deutlich ausgeweitet werden. Das hat der Rat jetzt einstimmig beschlossen. Doch bereits jetzt gibt es in der Stadtverwaltung Überlegungen, den öffentlichen Nahverkehr in Bocholt zu später Stunde und sonntags weiter auszubauen.