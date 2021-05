Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss auf dem Autobahnzubringer erwischt

Bocholt - Einen Fahrradfahrer haben Polizisten in der Nacht zum Mittwoch auf dem Seitenstreifen des Autobahnzubringers (L 602) in Richtung Bocholt angetroffen. In Höhe der Frankenstraße sahen sie den 40-jährigen Duisburger, der auf seinem unbeleuchteten Rad unterwegs war und Schlangenlinien fuhr.