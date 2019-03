Fahrradspaß für Klein und Groß

Bocholt - Umweltreferentin Angela Theurich ist schon voller Vorfreude: Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, findet die Fahrradmesse Radtrends statt. Weil die Freizeithalle am Aasee nicht zur Verfügung steht, weicht die Messe, die alle zwei Jahre stattfindet, auf den Berliner Platz aus. Die Veranstaltung läuft an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.