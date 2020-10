Fahrzeug-Serie: Bocholter fährt Trike mit nur einem Bein

Bocholt - Wenn Volker Neuhaus während eines Ausflugs sein Trike an einem Rastplatz parkt, dann sorgt der 76-jährige Bocholter für Aufmerksamkeit. Das liegt zum einen an dem dreirädrigen Motorrad in den gelb-schwarzen Farben des Bundesligisten Borussia Dortmund. Zum anderen aber auch daran, dass ein Mann dieses ungewöhnliche Fahrzeug fährt, der nur noch ein Bein hat.