Fahrzeug-Serie: Mit einem Beiwagen voll Wein durch Frankreich

Bocholt - Es sieht so aus, als würde es direkt aus einem James-Bond-Film stammen – so, als könnte es jeder Zeit abheben oder abtauchen. Berthold Schlottboms „Side-Bike Zeus“ ist eines von gerade mal 35 in Deutschland und somit eine regelrechte Seltenheit. Nur 502 Stück wurden überhaupt gebaut. Kein Wunder also, dass kaum ein vorbeikommender Passant nicht den Kopf nach dem Gefährt umdreht.