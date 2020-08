Fahrzeugserie: Eine „Schwalbe“ auf der Straße

Bocholt - Woher Christian Drexelius seinen Spaß an Technik allgemein und am Schrauben insbesondere hat, weiß der 32-jährige Bankkaufmann ganz genau. „Von meinem Opa Fritz, der leider 2013 verstorben ist“, sagt der Bocholter. Schon der habe eine „Schwalbe“ besessen, also einen der bekannten DDR-Motorroller, die seit 1964 von der Suhler Firma Simson gebaut wurden.