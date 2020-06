Faktencheck zum Flugblatt gegen den Nordring

These 1: Der Nordring generiert Lkw-Verkehr mitten durch zahlreiche Bocholter Wohngebiete.

Stimmt nicht. Der Duden übersetzt das Wort „generieren“ mit „erzeugen“. Erzeugt also der Nordring zusätzlichen Lastwagen-Verkehr? Nein. Vorhandener Verkehr wird vielmehr umgelenkt. Das ist auch beabsichtigt, um die Innenstadt zu entlasten.

These 2: Der Nordring bringt auf Schulwegen deutlich mehr Gefahren als Entlastung.

Stimmt eher nicht. Diese These ist schwer zu überprüfen, da die Schulwege im Flugblatt nicht konkret benannt werden. Zumindest für das innerstädtische St.-Georg-Gymnasium trifft eher das Gegenteil zu, weil bei einer Sperrung gefährlicher Schleichwege ohne den Bau des Nordrings das Verkehrsaufkommen dort zunehmen würde. Zumindest sagt dies das Verkehrsberechnungsmodell der Verwaltung.

These 3: Der Nordring erzeugt mit circa 16.000 Fahrzeugen am Tag Lärm, Abgase und Feinstaub in den angrenzenden Wohngebieten.

Stimmt nicht. Denn der Zweck des Nordrings ist es ja gerade, den Verkehr aus den Bereichen mit Wohnbebauung umzuleiten. Besonders davon dürften die Anwohner der Dinxperloer Straße profitieren. Dort würde der Nordring die Zahl von Autos und Lkws deutlich reduzieren.

These 4: Der Nordring kostet mindestens 50 Millionen Euro.

Stimmt nicht. Die Kostenschätzung für den der Nordring – also für das Stück Dinxperloer Straße und Adenauerallee – kostet laut Stadtbaurat Daniel Zöhler rund 16 Millionen Euro. Zieht man davon die Zuschüsse des Landes ab, bleibt für die Stadt ein Eigenanteil von 5,7 Millionen Euro. Die Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro beziehen sich wohl eher auf den gesamten Stadtring, also inklusive des noch nicht realisierten Ostrings. In ihrem Flugblatt nennt die Bürgerinitiative aber nur den Nordring.

These 5: Der Nordring versiegelt und zerstört circa 10 Hektar (circa 20 Fußballfelder) ökologisch wertvolle Grünfläche mitten in Bocholt unwiederbringlich.

Stimmt teilweise. Ja, der Bau würde insbesondere im Bereich Holtwick ökologische Grünfläche zerstören. Dort kann sich die Natur derzeit teilweise recht ungestört entfalten. Andere Flächen der Trasse werden dagegen aktuell landwirtschaftlich genutzt und sind deshalb ökologisch nicht so wertvoll. Übrigens: Ein Fußballfeld (90 Meter mal 120 Meter) entspricht 1,080 Hektar. 10 Hektar sind also eher 10 Fußballfelder.

These 6: Der Nordring widerspricht dem Bocholter Weg zur „Klimakommune Bocholt“ und der Notwendigkeit zum Umdenken in der Politik.

Das stimmt – wohlwollend betrachtet. Wobei diese These nur schwer zu überprüfen ist. Geht man davon aus, dass die Verkehrsbelastung in den nächsten Jahren deutlich gesenkt und es somit keine Notwendigkeit mehr gibt, die Innenstadt zu entlasten, dann wäre diese These richtig. Laut Stadtbaurat Daniel Zöhler ist es aber gerade wichtig, die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten, um noch mehr Menschen aufs Rad zu bekommen. Denn Radfahren ist besonders attraktiv, wenn es schnell und sicher ist.

These 7: Der Nordring zerstört Teile des Friedhofs und die Ruhe wird massiv gestört.

Das stimmt – für den Ostring. Dem Bau der Trasse müssten Teile des Friedhofs weichen. Dort würde die Verkehrsbelastung steigen – und damit auch die Lärmbelastung. Das wäre allerdings nur bei der kompletten Ringschließung der Fall, da der Bereich Friedhof im Teilbereich des Ostrings liegt.