Bocholt - Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter am Dienstag Zutritt in die Wohnung eines älteren Ehepaars verschafft. Als der Mann wieder gegangen war, fehlte eine Schmuckkassette. Der Tatverdächtige hatte in der Mittagszeit geklingelt und behauptet, in der Nachbarwohnung sei es zu einem Wasserrohrbruch gekommen, berichtete die Polizei.