Bocholt - Mit der Betrugsmasche „Falsche Polizisten“ wären unbekannte Betrüger am Donnerstag in Bocholt beinahe erfolgreich gewesen: Nach Angaben der Polizei hatten sie eine 62-jährige Bocholterin schon fast so weit, dass diese einem vermeintlichen Polizisten ihre Wertsachen aushändigt – so überzeugend waren die Täter aufgetreten.