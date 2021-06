Bocholt – Betrüger, die sich für Polizisten ausgaben, haben am Wochenende bei zwei Bocholterinnen mit ihrer Masche Erfolg gehabt. In beiden Fällen erbeuteten die unbekannten Männer Bargeld in fünfstelliger Höhe. Das berichtete die Polizei am Montag. Sie sucht Zeugen und warnt die Bevölkerung vor den Betrügern.