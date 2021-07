Bocholt-Biemenhorst - Dieser Hintergarten erzählt Geschichten und hält Erinnerungen bereit. Anja und Michael Peltzer verbinden viele Emotionen mit den Kunstwerken, Pflanzen und tierischen Bewohnern in ihrem Garten und haben so eine ganz besondere Verbindung zu ihrer Erholungsoase in Biemenhorst.