Familienzentrum St. Marien wird 60

Bocholt - Seinen 60. Geburtstag feiert in diesem Jahr das Familienzentrum St. Marien. Aus diesem Grund veranstaltet die Einrichtung an der Freiligrathstraße am Samstag, 15. September, ein Sommerfest. Im Familienzentrum St. Marien werden 77 Kinder von 21 Erzieherinnen in vier Gruppen betreut.