Fans hoffen und verzweifeln in der WM-Arena

Bocholt - Der Moderator in der WM-Arena versucht bis zur letzten Minute Stimmung zu machen. „Ein Tor könnte noch alles ändern“, ruft er in der 86. Minute. Einige der über 2000 Besucher schauen da schon gar nicht mehr hin, andere starren wie gebannt die große LED-Leinwand an. Doch es hilft alles nichts. Deutschland verliert mit 0:1. Es ist seine erste WM-Auftaktniederlage seit 1982.