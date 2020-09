Bocholt - Wenn den Kindern zu Hause „die Decke auf den Kopf fällt“, dann gehört für viele Familien der Spielplatz in der Nachbarschaft zu den festen Anlaufpunkten. Dort wird an der frischen Luft geklettert, getobt und gespielt. Fast 100 Spielplätze gibt es allein in Bocholt, einen Teil davon wird das BBV in den nächsten Wochen im einzelnen vorstellen.