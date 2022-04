Bocholt – Ein Brand im Abstellraum einer Dachgeschosswohnung an der Nordmauer löste am Morgen des Karfreitags einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Gegen 7.45 Uhr meldete ein Anwohner, dass Rauch aus der Wohnung dringe und mehrere Menschen an Fenstern und Balkonen stünden und das Haus nicht verlassen könnten.