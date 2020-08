Feuerball am Nachthimmel: Jugendliche zündeln am Sonntag

Bocholt - Am Sonntag haben mehrere junge Männer zwischen 19 und 24 Jahren an der Goebenstraße, südlich des Friedhofs, mit dem Feuer gespielt. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, als die Flammen etwa zehn Meter hoch in den Himmel geschossen waren, wie die Polizei berichtet. Auch hatten die Zeugen zuvor Schussgeräusche gehört. Die stammten von einem Luftgewehr.