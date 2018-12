Bocholt - Am Silvesterabend werden zum Jahreswechsel wieder viele Feuerwerke gezündet. Die Bocholter Feuerwehr gibt Tipps, wie Raketen und Knaller sicher gehandhabt werden. Denn leider gebe es in der Silvesternacht immer wieder Unfälle und Brände. Grundsätzlich dürfe nur geprüftes Feuerwerk verwendet werden, so Feuerwehrchef Thomas Deckers.