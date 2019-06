Bocholt - Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Freitagmittag gegen 13.30 Uhr in Barlo an der Straße Am Landgraben ein größerer Brand verhindert werden. Als die Einsatzkräfte an der Brandstelle eintrafen, standen bereits rund 15 Meter einer Gartenhecke in Flammen.