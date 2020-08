Feuerwehreinsatz in Bocholt: Essen auf dem Herd vergessen

Bocholt - Gleich mehrere Notrufe sind am Sonntagabend gegen 18 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, weil aus einer Wohnung an der Moselstraße Rauch drang. Weil die Feuerwehr befürchtete, dass Menschenleben in Gefahr sein könnten, wurden die hauptamtliche und die freiwillige Feuerwehr alarmiert, berichtete Brandinspektor Michael Burhoff. Letztlich war aber nur Essen auf dem Herd vergessen worden.