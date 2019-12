Feuerwerk: Stadt will an Bürger appellieren

Bocholt - Kein Feuerwerk mehr zur Kirmes und eine Anti-Feuerwerkskampagne vor Silvester – mit diesen Bürgeranträgen scheiterte die Soziales Liste jetzt im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden. Am Ende der Debatte zeigte sich deren Sprecher Rainer Sauer dann aber doch irgendwie zufrieden. Denn die Verwaltung will zwar keine Anti-Feuerwerkskampagne, aber dennoch einen Aufruf an die Bürger starten.