Firma Schöttler kauft Hulvershorn-Gelände

Bocholt - Lange Zeit war die Zukunft des Hulvershorn-Geländes an der Franzstraße offen, jetzt ist sie geklärt – zumindest vorerst. Die Bocholter Firma Schöttler hat das 16.500 Quadratmeter große Grundstück gekauft. Das bestätigte Geschäftsführer Bernd Nordmann am Freitag auf BBV-Anfrage. Was dort nach dem Abriss der Gebäude der ehemaligen Eisengießerei gebaut wird, ließ der Unternehmer offen.