Bocholt - Der Planer der Fischtreppe am Stauwehr Eisenhütte weist die scharfe Kritik des Landesfischereiverbandes an dem Bauwerk an der Aa in Lowick zurück. Die pauschale Aussage des Verbands, dass die Anlage trotz mehrfachen Umbaus weiter nicht funktioniere, sei falsch, sagt Dr. Andreas Hoffmann.