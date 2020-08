Bocholt - Die Umbauarbeiten an der Fischtreppe am Stauwehr Eisenhütte beginnen am Montag, 3. August. Wie berichtet, funktioniert die neue Fischaufstiegsanlage nicht richtig, weil die Fließgeschwindigkeit zu hoch ist. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Montag, 10. August, dauern, teilt die Stadt Bocholt mit.