Bocholt - Für viele Schüler hat in der vergangenen Woche mit der Einschulung der „Ernst des Lebens“ begonnen. Diese Redewendung der Erwachsenen hält Meckermann für maßlos übertrieben, denn Schule soll in erster Linie Spaß machen und Wissen vermitteln. Dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, lernen die Kinder in der Regel früh genug.