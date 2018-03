Flender-Wohltätigkeitsturnier bringt Erlös von 31.000 Euro

Bocholt - Ein Rekord-Spendenergebnis in Höhe von 31000 Euro brachte das 29. Flender-Wohltätigkeitsturnier, das im Januar in der Euregio-Sporthalle stattfand. Am Dienstag überreichten Siegbert Ceranski, Burkhard Schneider und Christian Seidel vom Flender-Fußball-Team zwei Schecks über jeweils 10.000 Euro an die beiden Hauptspendeempfänger.