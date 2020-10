Flender an Finanzinvestor verkauft

Bocholt – Jetzt ist es offiziell: Siemens hat seine Tochter Flender für 2,025 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Carlyle verkauft. Der Vertrag wurde am Donnerstagmorgen unterschrieben. Der ursprüngliche Plan, den Bocholter Antriebsspezialisten abzuspalten und an die Börse zu bringen, sei fallen gelassen worden, teilt der Münchner Konzern mit.