Flender ehrt 275 Jubilare aus drei Jahren

Bocholt - Große Jubilarehrung bei Flender: 189 von 275 Jubilaren der Jahrgänge 2020, 2021 und 2022 hatten sich jetzt in der Versammlungshalle von Flender in Bocholt zur Jubilarfeier versammelt. Der Getriebehersteller dankte damit seinen langjährigen Mitarbeitern der Standorte Bocholt, Mussum, Voerde und Ruhstorf in einem feierlichen Rahmen.