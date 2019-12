Bocholt - Am Sonntag, 19. Januar, findet in der Euregio-Sporthalle das traditionelle Flender-Wohltätigkeitsturnier statt. Es ist die 31. Auflage dieser Veranstaltung zugunsten sozialer Einrichtungen. Mehr als 600.000 Euro kamen seit 1990, als das Turnier seine Premiere feierte, an Spenden für den guten Zweck zusammen.