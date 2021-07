Flender schlägt sich hervorragend

Bocholt - Seit gut einem Jahr lenkt Andreas Evertz die Geschicke von Flender. Der gebürtige Bocholter, der bis 2007 schon für den Antriebsspezialisten arbeitete, löste am 1. Juni 2020 Stefan Tenbrock als Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) ab. Hinter dem 52-Jährigen und dem Bocholter Traditionsunternehmen liegen ereignisreiche Wochen und Monate, denn in seine Amtszeit fiel unter anderem der Verkauf von Flender durch Siemens an den US-Investor Carlyle.