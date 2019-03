Flender schüttet Rekordspendensumme aus

Bocholt - Beim 30. Flender-Wohltätigkeitsturnier kamen über 35.000 Euro für den guten Zweck zusammen und damit so viele Spendengelder wie nie zuvor in den letzten drei Jahrzehnten. Am Montag schüttete das Bocholter Unternehmen einen Großteil des Turniererlöses an die beiden Hauptspendenempfänger – dem Sozial-Pädiatrischen Zentrum im Agnes-Hospital und dem Förderverein Inklusio – aus.