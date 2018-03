Flender verabschiedet bisher besten Azubi-Jahrgang

Bocholt – Das hat es in der Geschichte von Flender bisher noch nicht gegeben: 22 von 56 Auszubildenden haben ihre Abschlussprüfung mit sehr gut bestanden, 30 mit gut und 4 mit befriedigend – das macht einen Schnitt von 1,7. „Ein phänomenales Ergebnis“ sei das, sagte Ausbildungsleiter Berno Stachowski bei der Lossprechungsfeier am Donnerstagabend. „Das ist so noch nie da gewesen.“