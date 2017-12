Flenderturnier steigt am 21. Januar

Bocholt - Es ist Tradition: Immer am dritten Sonntag im Januar findet das Flender-drives-Wohltätigkeitsturnier statt. In diesem Jahr spielen die teilnehmenden Betriebsmannschaften am Sonntag, 21. Januar 2018, um Punkte und Pokale und natürlich wieder für den guten Zweck. Es ist dann bereits die 29. Auflage dieser Veranstaltung.