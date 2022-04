Bocholt - Am Samstag, 30. April, findet das Flender-Wohltätigkeitsturnier statt. Gespielt wird von 14 bis 18 Uhr auf der Platzanlage der DJK SF Lowick, Eichenallee 31. Mit dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie findet das traditionelle Fußballturnier in seinem 32. Jahr unter besonderen Umständen statt.