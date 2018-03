Flic-Flac sollte vor 30 Jahren „einfach lustig“ sein

Bocholt - Über ihren geplanten eigenen Zirkus gerieten die Brüder Benno und Lothar Kastein vor 30 Jahren regelrecht ins Schwärmen. Nostalgisch solle er sein, mit einem Zelt aus Stoff – „nicht so ein Plastikding, wie es heute üblich ist“. Von dem, was in der Manege gezeigt werden sollte, hatten die Brüder feste Vorstellungen: „Dabei will Benno Kastein keine Künstler mit halsbrecherischen Nummern. Einfach lustig soll es sein, die Gäste sollen sich amüsieren und nicht erschrecken“, schrieb das BBV im Februar 1988.