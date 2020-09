Flüchtlinge in Bocholt: Nur ein Prozent hat eine Ausbildung

Bocholt - Dominik Hanning hat eine der schwierigsten Aufgaben, die die Stadt Bocholt derzeit zu vergeben hat. Der Leiter des Fachbereichs Soziales ist verantwortlich für die Integration der rund 1000 Frauen und Männer, die in den vergangenen fünf Jahren geflohen sind, sich nun eine neue Existenz in Bocholt aufbauen möchten. Die seien zumeist „sehr motiviert, Arbeit zu finden“, so Hanning.