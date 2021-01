Förderung für Kleinprojekte in der Leader-Region

Bocholt/Rhede/Isselburg - Auch in diesem Jahr fördern der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen wieder Kleinprojekte in der Leader-Region „Bocholter Aa“. Beim Regionalmanagement können ab sofort Anträge für Projekte eingereicht werden, „die den ländlichen Raum als Lebens-, Arbeits- und Erholungs- und Naturraum sichern und weiterentwickeln sollen“, heißt es in der Mitteilung.