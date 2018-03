Foto des Monats: Die Ruinen Weberei Tacke & Piekenbrock

Bocholt - Am 22. März 1945 wurde die Stadt Bocholt durch einen Bombenangriff fast vollständig zerstört. Bis in die 70er-Jahre waren in der Stadt noch hier und dort Trümmergrundstücke zu entdecken. So auch die Ruinen der früheren mechanischen Weberei Tacke & Piekenbrock am Ostwall. Dieses um 1970 entstandene Bild hat das Stadtarchiv nun zum Foto des Monats März gekürt.