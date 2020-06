Foto des Monats: Hoher Besuch im Historischen Rathaus

Bocholt - Das Foto des Monats zeigt dieses Mal ein Treffen hochrangiger Politiker in den 60er Jahren. Denn am 14. Juni 1960 kam der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Dr. Franz Meyers nach Bocholt. Gemeinsam mit dem Grenzausschuss des Landtages wollte er sich über den Stand der Landesförderungsmaßnahmen sowie Probleme in der Grenzlandregion informieren.