Bocholt - Leicht verletzt wurde gestern Morgen die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Südmauer, in deren Wohnung es brannte. Ein Heimrauchmelder hatte Alarm ausgelöst, wie die Feuerwehr berichtete. Als sie gegen 7.30 Uhr am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits weitgehend gelöscht.