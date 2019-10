Freifall-Turm kehrt zur Bocholter Kirmes 2019 zurück

Bocholt - Auf der Bocholter Kirmes wird es auch in diesem Jahr wieder in die Höhe gehen: Mit dem Freifall-Turm „Skyfall“ wird auf dem Berliner Platz ein 80 Meter hohes Fahrgeschäft stehen. „Das ist meines Wissens auch in der Branche das derzeit höchste, das auf dem Markt ist“, sagt Kirmesmacher Markus Kock vom Stadtmarketing.