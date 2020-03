Freiwillige bieten in Bocholt ihre Hilfe an

Bocholt - Einkaufen, den Müll raus bringen, mit dem Hund rausgehen. Was vor einem Monat noch kein Problem war, stellt mittlerweile viele Menschen durch den Coronavirus vor neue Herausforderungen – entweder weil sie zu einer Risikogruppe zählen oder selbst unter Quarantäne stehen. Da ist es gut, wenn man Hilfe hat. Auch in Bocholt solidarisieren sich immer mehr Menschen und bieten an, diese kleinen Aufgaben des Alltags zu erledigen.