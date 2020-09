Bocholt - Wer sich in Bocholt ehrenamtlich engagieren will, kann sich dazu in der Freiwilligenagentur beraten lassen. „Wir finden für jeden eine Aufgabe – auch wenn er nur eine Stunde pro Woche Zeit hat“, sagt der ehrenamtliche Freiwilligenkoordinator Leo Engenhorst. Er und sein Team suchen Verstärkung.