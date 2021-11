Bocholt - Die ersten Kletterwände im Außenbereich stehen bereits und auch in und an der Freizeithalle am Aasee wird kräftig gearbeitet. Die Stadt Bocholt investiert insgesamt 2,6 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der Anlage, wobei der Bund und das Land NRW das Projekt mit 1,1 Millionen Euro unterstützen.