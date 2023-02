Bocholt - Der Bocholter Bauausschuss hat am Dienstagabend einer Leitlinie zugestimmt, die die Ansiedlung von Gastronomie in Gewerbegebieten verhindern soll. Die Restaurant-Pläne der Firma Frescolori in Holtwick sind damit in die Ferne gerückt. Das Unternehmen ist enttäuscht.